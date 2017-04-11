Двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" погибли сегодня в Дебесском районе Удмуртии

Опубликована: 10 Апреля 2017 г. 18:02

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" погибли в Дебесском районе Удмуртии при столкновении с грузовиком. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, авария произошла 10 апреля в 11.40 на 329 км автодороги "Елабуга-Пермь".

Водитель автомобиля "HINO" – мужчина, 1965 года рождения, совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем "ВАЗ" под управлением мужчины, 1962 года рождения.

В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля "ВАЗ" – мужчина, 1990 года рождения и женщина, 1968 года рождения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.


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