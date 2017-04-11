Двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" погибли сегодня в Дебесском районе Удмуртии

Опубликована: 10 Апреля 2017 г. 18:02



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля "HINO" – мужчина, 1965 года рождения, совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем "ВАЗ" под управлением мужчины, 1962 года рождения.В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля "ВАЗ" – мужчина, 1990 года рождения и женщина, 1968 года рождения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.