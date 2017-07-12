Житель Удмуртии после ссоры с сожительницей изнасиловал ее 11-летнюю дочь

Опубликована: 11 Апреля 2017 г. 08:30



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Мужчина два года проживал с 34-летней местной жительницей и ее малолетней дочерью. Накануне случившегося, 7 апреля текущего года, он с гражданской женой выпивал, после этого ночью между ними произошла ссора. 27-летний обвиняемый закрыл женщину в подполье, после чего вооружился кухонным ножом, напал на ее 11-летнюю дочь и, угрожая убийством, изнасиловал. Ребенку удалось выбежать из дома и сообщить о случившемся проживающим неподалеку родственникам.Злоумышленник задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него заведены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). За каждое из совершенных преступлений предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.