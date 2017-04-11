Бречалов предложил раскрасить унылые стены домов в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:20

фото: udmurt.ru
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать убогие стены городов республики граффити. Как пишет информагенство «Сусанин», об этом он заявил в понедельник, 10 апреля, во время заседания правительства региона.

«Мы проехали бульвар Гоголя и два многоквартирных дома, все в снегу, детская площадка, а вот стена. По поводу стены что-то можете сказать? Стена как стена, убогенькая такая. Это не вина. Она чистая, но как это в «Городке» (телевизионная программа – прим.ред.): новый русский пришел в музей и говорит: чисто у вас тут, но бедно. Чистая, но вот такая убогая стена. Я говорю, давайте мы инициируем такую акцию, арт движение тех, кто баллончиками граффити рисует. Пожалуйста, приведем инвентаризацию в городах. Какие стены, в каких городах нужно разрисовать», - сказал Бречалов.


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