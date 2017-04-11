Женщина с сыном погибли при пожаре в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:11

фото: kgd.ru
Следственные органы начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека - 45-летняя хозяйка и ее 25-летний сын. Возгорание произошло 8 апреля около 16.00 в деревне Чиргино Глазовского района.
 
Огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. На момент пожара дома находилась женщина с сыном, они оба погибли. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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