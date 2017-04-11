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Женщина с сыном погибли при пожаре в Глазовском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:11 Следственные органы начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека - 45-летняя хозяйка и ее 25-летний сын. Возгорание произошло 8 апреля около 16.00 в деревне Чиргино Глазовского района.
Огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. На момент пожара дома находилась женщина с сыном, они оба погибли. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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