Женщина с сыном погибли при пожаре в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:11



фото: kgd.ru фото: kgd.ru

Огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. На момент пожара дома находилась женщина с сыном, они оба погибли. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.