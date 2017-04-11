Присылающих завышенные платежки ижевские компании могут наказать

Опубликована: Сегодня 11:43

фото: скриншот видео ИА «Сусанин»
За завышенные платежки в Ижевске могут привлечь к ответственности «ЭнергосбыТ», УКС, «Ижводоканал» и управляющие компании ЖРП №8 и «Ижкомцентр». Об этом журналистам на пресс-конференции во вторник, 11 апреля, рассказал начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов, сообщает информагенство «Сусанин».

«Еще одна тема, которая будоражит народ, связана с некорректными платежными документами. В эту тему больше всего включился единый платежный документ «Энергосбыта», который является платежным агентом многих исполнителей ЖКХ. Вы все прекрасно знаете, что он заявил о себе как о пилотной площадке. На сегодняшний день он свои услуги предоставляет «ПАО Т Плюс», УКСу «Ижводоканалу» и двум управляющим компаниям ЖРП №8 и «Ижкомцентр». Таким образом пять услуг были включены в один документ», - рассказал Марат Исмагилов.

Он отметил, что данный документ, во-первых, появился поздно. Во-вторых, у надзорных органов в лице ГЖИ появились к нему вопросы. По словам Исмагилова, в платежке отсутствуют необходимые сведения для потребителей. Например, показания коллективных приборов учета и объема потребленных коммунальных услуг.

«Зачастую мы выявляем факты, когда итоговая сумма, указанная к оплате, превышает сумму начисленную. Почему-то произошел сбой, где начисления по строке - 2,6 тыс, а к оплате указано 3,5 тыс. Возникает это как правило из-за того, что в платежке свели в одно целое несколько услуг и неправильно распределили предыдущие оплаты», - уточнил начальник ГЖИ.

По словам руководителя надзорного органа, ситуация для потребителей получилась запутанная и ее в ближайшее время нужно изменить. «Сегодня по этим фактам мы с прокуратурой и Роспотребнадзором принимаем административные меры, чтобы наказать нерадивого исполнителя. Здесь факты нарушений касаются «ЭнергосбыТа», но это охватит и управляющие компании, так как ответственность за некорректные начисления несут и они. Если наняли плохого исполнителя – отвечайте. «Ижводоканал» также могут привлечь к ответственности, а также входящие в группу компании УКС и ПАО «Т Плюс». Проверочные мероприятия в отношении них проводятся», - рассказал Исмагилов. По его словам, одной из действенных мер будет дисквалификация директора компании. Она произойдет в том случае, если коммунальщики более двух раз не отреагируют на предписание ГЖИ.

Напомним, ранее Исмагилов уже рассказывал о том, что надзорный орган составил 18 административных материалов, из них 14 на ресурсоснабжающую организацию и их агентов. В свою очередь, директор удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Денис Детинкин пояснил, что на исправление ситуации понадобится два-три месяца.
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