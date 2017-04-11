Несовершеннолетний житель Ижевска пытался украсть понравившееся колечко

Опубликована: Сегодня 12:25



фото: onlinetambov.ru фото: onlinetambov.ru

В этот момент недалеко от места происшествия проходили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали молодого человека и доставили в отдел полиции. Им оказался 17-летний житель с. Первомайского.По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело.