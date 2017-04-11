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Несовершеннолетний житель Ижевска пытался украсть понравившееся колечко
Опубликована: Сегодня 12:25 За попытку похитить из ломбарда по ул. Пастухова золотое кольцо в Ижевске был задержан несовершеннолетний. Он попросил продавца-консультанта посмотреть ювелирное изделие, а когда та отвлеклась - выбежал на улицу. Следом за злоумышленником выбежал второй продавец.
В этот момент недалеко от места происшествия проходили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали молодого человека и доставили в отдел полиции. Им оказался 17-летний житель с. Первомайского.
По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело.