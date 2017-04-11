Житель Удмуртии уехал на Украину и вступил в «Правый сектор»

Опубликована: Сегодня 13:23

фото: пресс-служба СК РФ
Спецслужбы России установили причастность жителя Удмуртии к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

Выяснилось, что мужчина выехал с территории Российской Федерации на Украину, где добровольно вступил в качестве бойца в так называемый Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стал активно участвовать в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт.
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