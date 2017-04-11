Житель Удмуртии уехал на Украину и вступил в «Правый сектор»

Опубликована: Сегодня 13:23



фото: пресс-служба СК РФ фото: пресс-служба СК РФ

Выяснилось, что мужчина выехал с территории Российской Федерации на Украину, где добровольно вступил в качестве бойца в так называемый Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стал активно участвовать в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт.