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Житель Удмуртии уехал на Украину и вступил в «Правый сектор»
Опубликована: Сегодня 13:23 Спецслужбы России установили причастность жителя Удмуртии к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).
Выяснилось, что мужчина выехал с территории Российской Федерации на Украину, где добровольно вступил в качестве бойца в так называемый Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стал активно участвовать в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт.
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