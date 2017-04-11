Диана Шурыгина рассказала про свой первый раз и отправилась в психиатрическую клинику

Опубликована: Сегодня 14:17

фото: moretome.ru
Девушка, прославившаяся после изнасилования в Ульяновске, обратилась к врачам за помощью. Как пишет Лайф, Диана Шурыгина была доставлена в одну из клиник с подозрением на психическое расстройство.

В данный момент она проходит полное обследование для определения курса лечения. На обращении к врачам настояла мать Дианы Шурыгиной. По её словам, у её дочери крайне нестабильное психическое состояние.

Девушка уже прошла обследование у невролога и психиатра. По предварительным данным, Шурыгиной будет назначено лечение на два месяца.
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