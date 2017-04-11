Штрафы на 3,7 млн рублей получили ижевские УК за неубранный снег

Опубликована: Сегодня 15:06

фото: justmedia.ru
Больше всех штрафов за неубранный снег с крыш и дворов Ижевска получили Городская УК и МУП СПДУ. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник Госжилинспекции Марат Исмагилов, 3,7 млн рублей штрафов наложили на управляющие компании Удмуртии зимой за неубранный снег с крыш и дворов. Об этом сообщает информагенство «Сусанин».

«В этом году мы почувствовали, что снега у нас бывает много. Это было видно и по территории, прилегающей к многоквартирным домам. Мы столкнулись с такой проблемой, что большинство управляющих компаний и ТСЖ оказались не готовы к работе в ситуации повышенного выпадения снега. Были дворы, где не убирали снег. Образовывалась колея. Присутствовали проблемы с уборкой снега с крыш. Была наледь и сосульки», - рассказал начальник ГЖИ.

По его словам, сейчас в Удмуртии возбуждено 241 административное дело (223 дела – в Ижевске). Сумма наказаний составляет уже составляет 3,7 млн рублей. «Лидерами нарушений остаются – Городская УК и МУП СПДУ. У них больше всего нарушений выявлено. Да, компании не маленькие, у них в управлении 300-400 домов, но работают они неудовлетворительно», - подытожил Марат Исмагилов.


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