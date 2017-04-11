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Парижанка выжила, повиснув на одной ноге на 50-метровом аттракционе
Опубликована: Сегодня 15:59 Посетительница парижского парка развлечений едва не погибла во время посещения аттракциона «Адреналин». Телеканал «360» публикует кадры произошедшего, которые запечатлел на камеру мобильного телефона один из очевидцев.
ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, в парке аттракционов Foire du Trône. На кадрах видно, что девушка вывалилась из кресла гигантских качелей, но зацепилась ногой за один из страховочных ремней. В таком положении она продолжила раскачиваться — в считанных сантиметрах от платформы аттракциона.
К счастью, все обошлось без травм. Качели остановили и спустили перепуганную посетительницу на землю. Владелец аттракциона заявил, что был поражен случившимся, а «Адреналин» был немедленно закрыт и вскоре будет демонтирован.
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