Неподалеку от стратегического ракетного завода в Воткинске могут появиться американцы

Опубликована: Сегодня 18:06





«Техновек» - просто уникальное предприятие на сегодняшний день. Если компания Schlumberger приезжает и удивляется, что в России уже выпускают такого качества и такого уровня оборудование, и поговаривает о том, что не готовы ли вы продаться нам, это говорит уже о многом», — рассказал премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев о местном предприятии.Наша справка: ООО « Завод НГО «ТЕХНОВЕК » — это предприятие с развитой инфраструктурой, на котором работают 943 человека. Завод занимает территорию общей площадью семь гектаров, на которой расположены 11 производственных корпусов. В настоящее время завод - это многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве нефтегазового оборудования. Schlumberger ведёт деятельность в 85 странах, включая Россию и Казахстан. В компании работают 95 тысяч человек (2015 год). Главные офисы находятся в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Компания начала свою деятельность ещё в Советской России, в 1929 году, с содействия в добыче бакинской нефти.

После 60-летнего перерыва, в 1990-х годах, компания возобновила свою деятельность в России: в 2007 году открыла в Тюмени один из крупнейших учебных центров в мире для подготовки специалистов для компании и индустрии в целом. В Новосибирске действует научно-исследовательский центр по стимуляции добычи нефти, услугами которого пользуются подразделения Schlumberger в других странах. «Шлюмберже» сотрудничает с крупными техническими университетами России.