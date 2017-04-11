Неподалеку от стратегического ракетного завода в Воткинске могут появиться американцы

Опубликована: Сегодня 18:06

В Воткинске, неподалеку от стратегического Воткинского завода, может появится американское предприятие. Крупнейшая нефтесервисная компания США Schlumberger рассматривает возможность купить завод нефтегазового оборудования «Техновек» в Воткинске, пишет информагентство «Сусанин».

«Техновек» - просто уникальное предприятие на сегодняшний день. Если компания Schlumberger приезжает и удивляется, что в России уже выпускают такого качества и такого уровня оборудование, и поговаривает о том, что не готовы ли вы продаться нам, это говорит уже о многом», — рассказал премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев о местном предприятии. 

Наша справка: ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» — это предприятие с развитой инфраструктурой, на котором работают 943 человека. Завод занимает территорию общей площадью семь гектаров, на которой расположены 11 производственных корпусов. В настоящее время завод - это многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве нефтегазового оборудования.

Schlumberger ведёт деятельность в 85 странах, включая Россию и Казахстан. В компании работают 95 тысяч человек (2015 год). Главные офисы находятся в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Компания начала свою деятельность ещё в Советской России, в 1929 году, с содействия в добыче бакинской нефти.

После 60-летнего перерыва, в 1990-х годах, компания возобновила свою деятельность в России: в 2007 году открыла в Тюмени один из крупнейших учебных центров в мире для подготовки специалистов для компании и индустрии в целом. В Новосибирске действует научно-исследовательский центр по стимуляции добычи нефти, услугами которого пользуются подразделения Schlumberger в других странах. «Шлюмберже» сотрудничает с крупными техническими университетами России.

Воткинский завод (также Боткинский, ныне — Акционерное общество «Воткинский завод») — градообразующее предприятие города Воткинска, основанное в 1759 году. В настоящее время одно из предприятий на основе Воткинского завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения «Тополь-М», являющиеся основой ядерного щита России и ряд других изделий военного назначения. Среди гражданской продукции — оборудование для нефтяной, газовой промышленности и станки.
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