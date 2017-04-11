Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия

Опубликована: Сегодня 16:44



фото: nazaccent.ru фото: nazaccent.ru

По его словам, это Денис Щелканов (депутатская фракция «Единая Россия», Шарканский избирательный округ №43, с 2015 года директор ООО «Правовое агентство Палладиум») и Олег Гуров (депутатская фракция «Единая Россия», Чайковский избирательный округ №6, с 2016 года замдиректора по экономическим вопросам ООО «Межрегиональная лизинговая компания»).«Оба депутата сложили полномочия по производственной необходимости», - добавил Энвиль Касимов.