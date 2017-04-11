Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия

Опубликована: Сегодня 16:44

фото: nazaccent.ru
Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» во вторник, 11 апреля, сообщил председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного совета Энвиль Касимов.

По его словам, это Денис Щелканов (депутатская фракция «Единая Россия», Шарканский избирательный округ №43, с 2015 года директор ООО «Правовое агентство Палладиум») и Олег Гуров (депутатская фракция «Единая Россия», Чайковский избирательный округ №6, с 2016 года замдиректора по экономическим вопросам ООО «Межрегиональная лизинговая компания»).

«Оба депутата сложили полномочия по производственной необходимости», - добавил Энвиль Касимов.



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