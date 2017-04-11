В Ижевске ставшие очевидцами ДТП военнослужащие оказали помощь пострадавшей

Опубликована: Сегодня 17:37



фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР

«Военнослужащие специального моторизованного батальона Приволжского округа войск национальной гвардии РФ капитан Владимир Главатских и ефрейтор Андрей Гарипов патрулировали улицы города Ижевска. Внимательно осматривая вверенную им территорию, патрульные увидели, как автомобиль «Рено Логан» сбил на пешеходном переходе молодую девушку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Удмуртии.Капитан Владимир Главатских немедленно доложил по радиостанции о дорожно-транспортном происшествии дежурному по войсковым нарядам и вместе с ефрейтором Андреем Гариповым начал оказывать доврачебную помощь пострадавшей.Через несколько минут прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи поставили женщине диагноз - закрытый перелом тазобедренного сустава.Военнослужащие передали виновника ДТП, который находился в состоянии алкогольного опьянения, инспекторам ДПС.