В Ижевске ставшие очевидцами ДТП военнослужащие оказали помощь пострадавшей

Опубликована: Сегодня 17:37

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР
В Ижевске военнослужащие Приволжского округа оказали помощь пострадавшей в ДТП девушке.

«Военнослужащие специального моторизованного батальона Приволжского округа войск национальной гвардии РФ капитан Владимир Главатских и ефрейтор Андрей Гарипов патрулировали улицы города Ижевска. Внимательно осматривая вверенную им территорию, патрульные увидели, как автомобиль «Рено Логан» сбил на пешеходном переходе молодую девушку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Удмуртии.

Капитан Владимир Главатских немедленно доложил по радиостанции о дорожно-транспортном происшествии дежурному по войсковым нарядам и вместе с ефрейтором Андреем Гариповым начал оказывать доврачебную помощь пострадавшей.

Через несколько минут прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи поставили женщине диагноз - закрытый перелом тазобедренного сустава.

Военнослужащие передали виновника ДТП, который находился в состоянии алкогольного опьянения, инспекторам ДПС.



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