|
В Удмуртию привезли более 5 тысяч георгиевских лент
Опубликована: Сегодня 08:30 Сегодня в Удмуртию привезли более 5 тыс георгиевских лент. Раздавать их начнут 21 апреля. Об этом сегодня рассказали «Моей Удмуртии» в региональном отделении всероссийского движения «Волонтёры Победы».
Точки проведения акции уже определены — это, в первую очередь, территории возле вузов, а также центральные улицы города. У добровольцев можно будет не только получить Георгиевскую ленточку, но и узнать её историю.
Волонтёры надеются, что жители города наденут ленты 9-го мая на Парад Победы. В этом году, также как и в предыдущие годы, в Ижевске в День Победы пройдет и Бессмертный полк.