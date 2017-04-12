В Удмуртию привезли более 5 тысяч георгиевских лент

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: newspile.ru
Сегодня в Удмуртию привезли более 5 тыс георгиевских лент. Раздавать их начнут 21 апреля. Об этом сегодня рассказали «Моей Удмуртии» в региональном отделении всероссийского движения «Волонтёры Победы».

Точки проведения акции уже определены — это, в первую очередь, территории возле вузов, а также центральные улицы города. У добровольцев можно будет не только получить Георгиевскую ленточку, но и узнать её историю.

Волонтёры надеются, что жители города наденут ленты 9-го мая на Парад Победы. В этом году, также как и в предыдущие годы, в Ижевске в День Победы пройдет и Бессмертный полк.


Теги
звезда технологии депутат музыка пристав природа ИжГТУ самолет Ижевск свадьба терроризм бизнес ДТП инвалид СМИ армия Глазов школа Завьялово творчество Новый год/Рождество кино промышленность траур транспорт МЧС ГИБДД дороги фестиваль банк Госсовет УР здоровье долг Можга вода Малая Пурга биатлон Балезино Москва выборы молодежь убийство безопасность ГЖД медицина алкоголь штраф зоопарк наркотики суд видео праздник МВД Голливуд мода погода Воткинск финансы семья хоккей Владимир Путин Игра футбол преступление Украина физкультура СКП прокуратура Дмитрий Медведев пенсия религия конкурс Ижавто Сарапул занятость пожар телевидение Александр Волков США ремонт недвижимость Россия полиция выставка животные торговля образование дети ЖКХ Ува туризм правительство лес Интернет оружие Удмуртия ветеран бюджет рейтинг строительство
Все теги
Яндекс.Погода