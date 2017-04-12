В Удмуртию привезли более 5 тысяч георгиевских лент

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: newspile.ru фото: newspile.ru

Точки проведения акции уже определены — это, в первую очередь, территории возле вузов, а также центральные улицы города. У добровольцев можно будет не только получить Георгиевскую ленточку, но и узнать её историю.Волонтёры надеются, что жители города наденут ленты 9-го мая на Парад Победы. В этом году, также как и в предыдущие годы, в Ижевске в День Победы пройдет и Бессмертный полк.