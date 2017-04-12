«Православный» iPhone, выпущенный в России к Пасхе, будет продаваться по цене от 199 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: caviar-phone.ru
Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила драгоценные iPhone 7 в коллекции Credo. Как сообщает «Лента.ру», люксовые версии гаджета выпущены к празднику Пасхи и посвящены молитвам «Отче Наш» и «Спаси и Сохрани». Устройства были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

Композиция дизайна модели «Спаси и Сохрани» строится вокруг изображения креста, внутри которого помещена фигура Иисуса Христа с раскрытым Священным Писанием. На корпус телефона нанесены слова молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», в нижней части панно — «Спаси и Сохрани».

Внешний облик телефона, посвященного молитве «Отче наш», интерпретирует убранство ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимает сама молитва, гравированная по золоту и обрамленная узором.

Смартфоны Caviar Credo оснащены цельными ювелирными корпусами. Каждая серия ограничена лимитированным тиражом из 99 экземпляров. Цена на смартфоны начинается со 199 тысяч рублей. В дополнение к каждой модели смартфонов представлены также часы Apple Watch в вариантах «Отче наш» и «Спаси и сохрани» по цене от 189 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.


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