В Удмуртии на 15% снизилась смертность от отравлений алкоголем

Опубликована: Сегодня 10:09



фото: ntwbv.armok.myftp.biz фото: ntwbv.armok.myftp.biz

За обозначенный период зарегистрировано 5 случаев отравлений спиртсодержащими жидкостями среди детей до 14 лет, 2 случая-среди подростков в возрасте 15-17 лет.В первую очередь к отравлению приводит этанол (82,5%), реже метанол (10,7%), а также неуточненный спирт (6,8%).Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией снизился на 15%, в этом году было зарегистрировано 45 случаев.