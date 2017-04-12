В Удмуртии на 15% снизилась смертность от отравлений алкоголем

Опубликована: Сегодня 10:09

фото: ntwbv.armok.myftp.biz
За первые три месяца 2017 года в Удмуртской Республике зарегистрировано 103 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня того же периода прошлого года на 29,8%.

За обозначенный период зарегистрировано 5 случаев отравлений спиртсодержащими жидкостями среди детей до 14 лет, 2 случая-среди подростков в возрасте 15-17 лет.

В первую очередь к отравлению приводит этанол (82,5%), реже метанол (10,7%), а также неуточненный спирт (6,8%).

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией снизился на 15%, в этом году было зарегистрировано 45 случаев.


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