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В Удмуртии на 15% снизилась смертность от отравлений алкоголем
Опубликована: Сегодня 10:09 За первые три месяца 2017 года в Удмуртской Республике зарегистрировано 103 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня того же периода прошлого года на 29,8%.
За обозначенный период зарегистрировано 5 случаев отравлений спиртсодержащими жидкостями среди детей до 14 лет, 2 случая-среди подростков в возрасте 15-17 лет.
В первую очередь к отравлению приводит этанол (82,5%), реже метанол (10,7%), а также неуточненный спирт (6,8%).
Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией снизился на 15%, в этом году было зарегистрировано 45 случаев.