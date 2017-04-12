В Летнем саду Ижевска устанавливают новое колесо обозрения

Опубликована: Сегодня 11:01



фото: vk.com/letniysadizhevsk фото: vk.com/letniysadizhevsk

По ее словам, на колесе также будет две закрытые VIP-кабины с оригинальным дизайном и возможностью кататься, не выходя с аттракциона до 30 минут. Помимо этого, установят кабинку для лиц с ограниченными возможностями. Она будет по типу закрытой, но с особенностями конструкции.В полностью закрытых кабинках возрастного ограничения не будет. Экстремальные кабинки можно будет посещать только с 12 лет. Стоимость проезда составит 150 рублей, а дети в возрасте до 5 лет смогут посетить колесо бесплатно, но в сопровождении родителей. Работы по установке аттракциона планируют завершить к 30 апреля. Отмечается, что старое колесо обозрения будет также работать, однако уже в следующем году его могут перевезти в парк Кирова.