Мотоциклист и его пассажир погибли на трассе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:48



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

При выезде с второстепенной дороги мотоциклист не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВИС", движущемуся по главной дороге. В результате ДТП 66-летний водитель мотоцикла и его пассажир – 60-летний мужчина, получили смертельные травмы.