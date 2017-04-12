Мотоциклист и его пассажир погибли на трассе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Водитель мотоцикла "Урал" – мужчина 1951 года рождения – получил смертельную травму на 1 км автомобильной дороги «Камбарка-Нефтекамск» в Камбарском районе Удмуртии. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло накануне, 11 апреля около 15 часов.

При выезде с второстепенной дороги мотоциклист не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВИС", движущемуся по главной дороге. В результате ДТП 66-летний водитель мотоцикла и его пассажир – 60-летний мужчина, получили смертельные травмы.


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