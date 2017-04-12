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Ребенок получил травмы, упав с прицепного устройства трамвая в Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:26 Накануне, 11 апреля, 7-летний мальчик получил травмы, упав со сцепного устройства трамвая. В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии сообщили, что произошло это около 12 часов, напротив дома №88"А" по улице Халтурина.
Информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе «ИПОПАТ», что ребенок спрыгнул на ходу и повредил колено. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшая на место происшествия бабушка сказала, что у мальчика есть проездной, поэтому катался он не из-за отсутствия денег на билет.
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