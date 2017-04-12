В Удмуртии ребенка заставили мыть пол в туалете детского сада

Опубликована: Сегодня 14:27

фото: thehz.ru
В Шарканском детском саду №4 прокуратура провела проверку после заявления одной из местных жительниц, которая водит в этом сад своего ребенка. В своем обращении заявительница указала, что ее ребенка заставили мыть пол в туалете группы. Произошло это в присутствии воспитателя, помощника воспитателя и других детей.

"Данный случай ребенок воспринял как оскорбление и отказался в дальнейшем посещать детский сад. Выявленный факт является грубым нарушением права ребенка на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности при получении дошкольного образования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

По поручению прокурора помощник воспитателя и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, заведующий детского сада привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.
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