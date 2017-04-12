До начала следующей недели в Удмуртии сохранится нулевая ночная температура

Опубликована: Сегодня 15:18

фото: aleato.livejournal.com
В ближайшую ночь территорию Удмуртии пересечет холодный фронт, временами пройдут дожди. Столбики термометров покажут ночью около 3°С, днем - около 8 градусов Цельсия.

Днем в пятницу и до конца недели будут наблюдаться осадки разной интенсивности. Наиболее интенсивные осадки в виде дождя ожидаются в субботу. В воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ночные температуры 14 апреля (пятницы) опустятся до 0,+5°С, днем ожидается 8-13°С. В субботу, 15 апреля, ночные температуры составят 3-8°С, днем 5-10°С. С воскресенья температура воздуха начнет опускаться: пасхальной ночью до 0°С, днем на Пасху ожидается 0,+5°С.

В ночь на понедельник ожидаются заморозки до 0,-5°С, днем прогнозируется 2-7°С.



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