Пранкеры доказали американскому сенатору, что Трампа вербовали Собчак, Бузова и Укупник

Опубликована: Сегодня 16:02

Американские политики в очередной раз стали жертвами пранкеров - Алексея Столярова и Владимира Кузнецова. На этот раз пранкеры Вован и Лексус  позвонили члену комитета разведки в Сенате США Адаму Шифу. 

SM-News сообщает, что от имени председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия ему доложили, что звезды российского шоу-бизнеса – Ольга Бузова, Ксения Собчак и Аркадий Укупник причастны к сбору компромата на президента США Дональда Трампа.

Пранкеры сообщили, что в далеком 2013 году, когда миллиардер прилетал в Москву на финал «Мисс Вселенная — 2013», звезда «Дома 2» Ольга Бузова сделала интимные фото Трампа и отослала их своей подруге Ксении Собчак, которая перенаправила скандальные снимки своему «крестному отцу» Владимиру Путину.

А уже в США разведчик под прикрытием, певец Аркадий Укупник, сообщил советнику Трампа Флинну, что столь пикантные снимки никогда не будут опубликованы, если Штаты снимут санкции с РФ. Встречу проходил в русском кафе «Ланжерон», которое находится на Брайтон-Бич в Бруклине. Причем у собеседников был специальный пароль и отзыв: «На Дерибасовской хорошая погода – на Брайтон-Бич опять идут дожди». 

Ранее пранкеры звонили сенатору конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс. Ей рассказали о российских хакерах, атакующих сервера в Лимпопо, чтобы сделать президентом своего ставленника Айболита. Уотерс отметила, что США не будет отмалчиваться по данному вопросу, а уже в ближайшее время выступят с соответствующим заявлением.



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