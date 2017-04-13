Находящегося в международном розыске торговца людьми задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:40

фото: newspile.ru
В Ижевске задержали уроженца одной из стран Средней Азии, находившегося в международном розыске за торговлю людьми. Местонахождение 61-летнего ранее судимого мужчины было установлено сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Преступника задержали у одного из торговых центров Ижевска. На территорию Удмуртии он приехал, скрываясь от суда. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.


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