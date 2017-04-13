Находящегося в международном розыске торговца людьми задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:40



фото: newspile.ru фото: newspile.ru

Преступника задержали у одного из торговых центров Ижевска. На территорию Удмуртии он приехал, скрываясь от суда. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.