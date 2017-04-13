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Сегодня в Ижевске саперы нашли корпус гранаты Ф-1
Опубликована: 12 Апреля 2017 г. 18:20 Сегодня в Ижевске саперы ОМОНа Росгвардии за два часа проверили три сообщения граждан о возможных взрывных устройствах. Подозрительные бесхозные предметы были обнаружены у дома №140 по ул. Кирова и на остановке общественного транспорта «Автопарк» по ул. Буммашевской. В обоих случаях информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась.
Кроме того, в 10:37 часов из дежурной части МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение об обнаружении у дома №7 по ул. Барышникова предмета, похожего на гранату Ф-1.
На место происшествия незамедлительно выехали саперы ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. В ходе проверки выяснилось, что подозрительный предмет является корпусом гранаты Ф-1, в котором отсутствует запал, взрыватель и взрывчатое вещество.
Во всех случаях до приезда сотрудников ОМОН силами сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардиии и МВД по Удмуртской Республике было организовано оцепление мест происшествия.