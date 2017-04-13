Сегодня в Ижевске саперы нашли корпус гранаты Ф-1

Опубликована: 12 Апреля 2017 г. 18:20



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Кроме того, в 10:37 часов из дежурной части МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение об обнаружении у дома №7 по ул. Барышникова предмета, похожего на гранату Ф-1.На место происшествия незамедлительно выехали саперы ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. В ходе проверки выяснилось, что подозрительный предмет является корпусом гранаты Ф-1, в котором отсутствует запал, взрыватель и взрывчатое вещество.Во всех случаях до приезда сотрудников ОМОН силами сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардиии и МВД по Удмуртской Республике было организовано оцепление мест происшествия.