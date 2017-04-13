Сегодня в Ижевске саперы нашли корпус гранаты Ф-1

Опубликована: 12 Апреля 2017 г. 18:20

фото: vistanews.ru
Сегодня в Ижевске саперы ОМОНа Росгвардии за два часа проверили три сообщения граждан о возможных взрывных устройствах. Подозрительные бесхозные предметы были обнаружены у дома №140 по ул. Кирова и на остановке общественного транспорта «Автопарк» по ул. Буммашевской. В обоих случаях информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась.

Кроме того, в 10:37 часов из дежурной части МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение об обнаружении у дома №7 по ул. Барышникова предмета, похожего на гранату Ф-1.

На место происшествия незамедлительно выехали саперы ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. В ходе проверки выяснилось, что подозрительный предмет является корпусом гранаты Ф-1, в котором отсутствует запал, взрыватель и взрывчатое вещество.

Во всех случаях до приезда сотрудников ОМОН силами сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардиии и МВД по Удмуртской Республике было организовано оцепление мест происшествия.


Теги
Москва наркотики рейтинг строительство полиция праздник Удмуртия суд семья дороги футбол видео Владимир Путин инвалид Ижавто США прокуратура Александр Волков ремонт пристав вода туризм пожар выборы МЧС терроризм здоровье Голливуд Ижевск алкоголь ДТП зоопарк свадьба хоккей Интернет ИжГТУ безопасность преступление технологии пенсия выставка СКП Украина ЖКХ МВД молодежь занятость фестиваль образование недвижимость конкурс Завьялово Госсовет УР Балезино правительство траур телевидение погода Глазов бизнес музыка лес армия Новый год/Рождество религия Дмитрий Медведев Воткинск Ува физкультура ветеран медицина биатлон бюджет кино СМИ мода оружие творчество промышленность торговля транспорт Малая Пурга звезда ГИБДД Игра депутат штраф Сарапул Россия ГЖД самолет банк школа убийство природа животные Можга долг дети финансы
Все теги
Яндекс.Погода