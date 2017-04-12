Почти 11 тыс жителей Удмуртии заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

Опубликована: Сегодня 17:29



фото: allelets.ru фото: allelets.ru

«Недельный уровень заболеваемости во всех возрастных группах был ниже эпидпорога», - сообщили в ведомстве. Из 11 тыс заболевших 5106 тыс человек обратились за помощью в Ижевске. Специалисты напоминают, что в целях предупреждения заболевания необходимо соблюдать ряд профилактических мероприятий:- избегать мест большого скопления людей;- чаще проветривать помещение;- использовать защитные меры (маску);- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.