Почти 11 тыс жителей Удмуртии заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

Опубликована: Сегодня 17:29

фото: allelets.ru
За минувшую неделю, с 3 по 9 апреля, гриппом и ОРВИ в Удмуртии заболели почти 11 тыс человек. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, этот показатель ниже эпидпорога на четверть.

«Недельный уровень заболеваемости во всех возрастных группах был ниже эпидпорога», - сообщили в ведомстве. Из 11 тыс заболевших 5106 тыс человек обратились за помощью в Ижевске. Специалисты напоминают, что в целях предупреждения заболевания необходимо соблюдать ряд профилактических мероприятий:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.


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