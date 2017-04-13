Жительница Удмуртии отработает 200 часов за убийство собаки

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: dogcaremadesimple.com
В Удмуртии вынесли приговор жительнице Каракулинского района за убийство собаки. Ее признали виновной по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено из корыстных побуждений, с применением садистских методов).

"Установлено, что Романова 23 ноября 2016 года во дворе своего дома в д.Котово, используя мучительные и садистские для животного методы, жестоко задушила принадлежащую ей собаку, поскольку не желала тратить деньги на ее содержание", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Женщине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Кроме того, применены принудительные меры медицинского характера.


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