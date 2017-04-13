Концерн "Калашников" в Ижевске удвоил производство, продажи и прибыль

Опубликована: Сегодня 09:24

Продажи, выручка и объем производства концерна «Калашников» в Ижевске в 2016 году выросли в два раза, пишет информагентство СУСАНИН.

«Существенный рост экспорта стрелковой продукции и успешное завершение поставки управляемых ракет «Вихрь-1» для Минобороны России в рамках гособоронзаказа позволили удвоить продажи по сравнению с 2015 годом», - сообщает пресс-служба «Калашникова»,-«»

По итогам прошлого года выручка увеличилась до 15,7 млрд рублей. Чистая прибыль концерна «Калашникова» в 2016 году составила 2,35 млрд рублей. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – более 4 млрд рублей, что также в 2 раза больше показателей 2015 года. Но согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) предприятие показало технический убыток в размере 1,5 млрд рублей, что связано с единовременным списанием дебиторской задолженности, сформированной в период до 2013 года

Из-за роста объема экспортных заказов предприятие работает в три смены и увеличило число работников более, чем на 1,5 тыс. человек.



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