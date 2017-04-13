Видео путешествия на резиновой лодке по подземному коллектору в Ижевске стало популярным

Опубликована: Сегодня 10:12

Ижевчанин Дмитрий Солодянкин, известный своими видеороликами с заброшенных мест города, проплыл по подземному коллектору на лодке со своими приятелями.

Надув лодку, путешественники проплыли на ней около километра. Уровень воды поднимается на столько, что в положении лежа "лодочники" упираются головой в потолок. Местами в подземной реке не было течения и приходилось грести или отталкиваться руками от стенок, чтобы проплыть.

Коллектор N-26 начинается в поселке Октябрьский и проходит по краю города. О запуске этого коллектора время от времени говорят, но после сезона паводков о нем снова забывают.




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