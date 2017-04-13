Светодиодное трехметровое пасхальное яйцо установят в Ижевске к празднику

Опубликована: Сегодня 10:55

фото: ekosfera.nethouse.ru
К Пасхе на ступенях Свято-Михайловского собора в Ижевске будет установлено светодиодное трехметровое пасхальное яйцо. Ещё три больших яйца будут размещены с трех сторон Собора. Как сообщают "Известия УР", их можно будет разрисовывать, писать пожелания и поздравления.

Подобный проект уже третий год успешно реализуется в Москве. Там по всему городу появятся более сотни арт-объектов. Ижевские организаторы праздника надеются, что в будущем самые знаковые и наиболее посещаемые места столицы Удмуртии также будут украшены символическими Пасхальными яйцами.

Напомним, богослужения, посвященные празднованию Пасхи, в Свято-Михайловском соборе начнутся в субботу, 15 апреля. В 7.00 будет совершена литургия Василия Великого в соединении с вечерней.

В 9.00 митрополит Викторин совершит Обнесение Святой Плащаницы с изображением Спасителя вокруг Михайловского Собора. В 11.00 начнется освящение Пасхальных куличей.

В 23.45 начнется Крестный ход и праздничное Пасхальное Богослужение, которое совершит правящий архиерей, владыка Викторин. Затем можно будет освятить главные блюда праздничного Пасхального стола – яйца, куличи и творожные пасхи.

16-го апреля в 9.00 в Михайловском Соборе пройдет торжественная литургия с участием детей, а в 10.00 – детский крестный ход и начнутся Пасхальные гуляния.

Оба дня и 15-го и 16-го апреля на площади вокруг Михайловского Собора развернется Пасхальная ярмарка. Свою продукцию представят рестораны «Кама», «Турист», «Гостиный двор».

Впервые в Ижевске пройдет акция по раздаче Пасхальных лент с изречением преподобного Серафима Саровского. Из рук волонтеров их получат все прихожане храма.


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