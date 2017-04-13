Светодиодное трехметровое пасхальное яйцо установят в Ижевске к празднику

Опубликована: Сегодня 10:55



фото: ekosfera.nethouse.ru фото: ekosfera.nethouse.ru

Подобный проект уже третий год успешно реализуется в Москве. Там по всему городу появятся более сотни арт-объектов. Ижевские организаторы праздника надеются, что в будущем самые знаковые и наиболее посещаемые места столицы Удмуртии также будут украшены символическими Пасхальными яйцами.Напомним, богослужения, посвященные празднованию Пасхи, в Свято-Михайловском соборе начнутся в субботу, 15 апреля. В 7.00 будет совершена литургия Василия Великого в соединении с вечерней.В 9.00 митрополит Викторин совершит Обнесение Святой Плащаницы с изображением Спасителя вокруг Михайловского Собора. В 11.00 начнется освящение Пасхальных куличей.В 23.45 начнется Крестный ход и праздничное Пасхальное Богослужение, которое совершит правящий архиерей, владыка Викторин. Затем можно будет освятить главные блюда праздничного Пасхального стола – яйца, куличи и творожные пасхи.16-го апреля в 9.00 в Михайловском Соборе пройдет торжественная литургия с участием детей, а в 10.00 – детский крестный ход и начнутся Пасхальные гуляния.Оба дня и 15-го и 16-го апреля на площади вокруг Михайловского Собора развернется Пасхальная ярмарка. Свою продукцию представят рестораны «Кама», «Турист», «Гостиный двор».Впервые в Ижевске пройдет акция по раздаче Пасхальных лент с изречением преподобного Серафима Саровского. Из рук волонтеров их получат все прихожане храма.