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Пнув полицейского в голову, жительница Удмуртии стала обвиняемой по уголовному делу
Опубликована: Сегодня 11:42 Жительницу Сарапула будут судить за пинок в голову полицейского. По ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ей грозит суровое наказание - до десяти лет лишения свободы.
11 марта текущего года 29-летнюю обвиняемую доставили в отдел полиции за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. После составления административного протокола сотрудник дежурной части предложил женщину пройти в камеру для административно задержанных лиц, но она отказалась выполнить законное требование и пнула полицейского по голове, чем причинила ему легкий вред здоровью.
На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.