Пнув полицейского в голову, жительница Удмуртии стала обвиняемой по уголовному делу

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: caomos.news фото: caomos.news

11 марта текущего года 29-летнюю обвиняемую доставили в отдел полиции за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. После составления административного протокола сотрудник дежурной части предложил женщину пройти в камеру для административно задержанных лиц, но она отказалась выполнить законное требование и пнула полицейского по голове, чем причинила ему легкий вред здоровью.На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.