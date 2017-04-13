Пнув полицейского в голову, жительница Удмуртии стала обвиняемой по уголовному делу

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: caomos.news
Жительницу Сарапула будут судить за пинок в голову полицейского. По ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ей грозит суровое наказание - до десяти лет лишения свободы.

11 марта текущего года 29-летнюю обвиняемую доставили в отдел полиции за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте. После составления административного протокола сотрудник дежурной части предложил женщину пройти в камеру для административно задержанных лиц, но она отказалась выполнить законное требование и пнула полицейского по голове, чем причинила ему легкий вред здоровью.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.


Теги
МЧС Балезино религия финансы школа видео наркотики физкультура Госсовет УР прокуратура оружие банк СМИ Дмитрий Медведев музыка футбол Россия безопасность пенсия хоккей праздник кино Можга здоровье транспорт долг биатлон звезда убийство Завьялово природа Ижавто Удмуртия правительство ДТП рейтинг Ува выборы мода телевидение семья преступление СКП алкоголь Александр Волков торговля штраф ремонт самолет Голливуд МВД пожар Ижевск Глазов вода Воткинск Москва Сарапул депутат ИжГТУ терроризм Украина Новый год/Рождество творчество дороги занятость животные суд инвалид США армия недвижимость ЖКХ лес бизнес медицина бюджет Интернет Малая Пурга образование свадьба зоопарк пристав фестиваль технологии траур конкурс строительство Владимир Путин выставка ГЖД дети ГИБДД погода Игра промышленность полиция туризм ветеран молодежь
Все теги
Яндекс.Погода