Задержан бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Опубликована: Сегодня 12:24

фото: theins.ru
Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов спустя неделю после отставки задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает «Газета.Ру», в настоящее время ведутся обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его супруги. Также обыски проходят и в Марий Эл.

Уголовное дело о покушении на получение взятки в размере 250 млн рублей было возбуждено Следственным комитетом РФ 12 апреля. Предположительно, в ближайшее время Маркелова доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Напомним, после ухода Леонида Маркелова, решившего поменять работу, с поста главы республики Марий Эл Президент России Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности главы региона Александру Евстифееву.

Ранее «Аргументы в Ижевске» публиковали материал об «успехах» одиозного экс-главы, отставку которого политологи посчитали не финальным аккордом, а «промежуточным этапом, после которого можно ожидать развития недавнего сценария отставок губернаторов с антикоррупционным подтекстом».


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