|
Задержан бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов
Опубликована: Сегодня 12:24 Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов спустя неделю после отставки задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает «Газета.Ру», в настоящее время ведутся обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его супруги. Также обыски проходят и в Марий Эл.
Уголовное дело о покушении на получение взятки в размере 250 млн рублей было возбуждено Следственным комитетом РФ 12 апреля. Предположительно, в ближайшее время Маркелова доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.
Напомним, после ухода Леонида Маркелова, решившего поменять работу, с поста главы республики Марий Эл Президент России Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности главы региона Александру Евстифееву.
Ранее «Аргументы в Ижевске» публиковали материал об «успехах» одиозного экс-главы, отставку которого политологи посчитали не финальным аккордом, а «промежуточным этапом, после которого можно ожидать развития недавнего сценария отставок губернаторов с антикоррупционным подтекстом».