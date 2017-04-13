Взносы на капитальный ремонт в Удмуртии могут вырасти

Опубликована: Сегодня 13:15

фото: rnever.pnzreg.ru
Взносы на капитальный ремонт в Удмуртии могут повыситься до 8 рублей 17 копеек с квадратного метра. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом на президиуме Госсовета в четверг, 13 апреля, сообщил министр энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики Иван Маринин.

На сегодняшний день в республике действуют цены, установленные в 2012-2013 годах: 6 рублей 70 копеек для домов без лифта и 7 рублей 30 копеек для домов с лифтом. Министр отметил, что необходимость повышения тарифа вызвана подорожанием стройматериалов и утверждением правительством региона в декабре 2016 года новых предельных цен за работу по капремонту.

«Одномоментный скачок для жителей на 12% взноса – это очень ощутимая величина, поэтому сейчас этот вопрос и обсуждаем», - добавил Маринин. По его словам, 8 рублей 17 копеек – это сумма, скорректированная с учетом инфляции. Предложение должно быть рассмотрено до начала июня 2017 года, а действовать оно начнет с января 2018 года.

Также были озвучены другие предложения, среди них: бюджетное софинасирование программы капремонта в размере 10%; утверждение отдельных взносов для домов с системой пожаротушения; исключение из региональной программы капитального ремонта домов, находящихся в предаварийном состоянии; принятие отдельной госпрограммы по безопасному использованию систем газоснабжения. Отмечается, что в 2017 году планируется сделать капремонт в 283 многоквартирных домах.



Загрузка...
Теги
преступление футбол свадьба зоопарк пристав штраф занятость Владимир Путин инвалид Малая Пурга Интернет лес Александр Волков бизнес мода ветеран самолет туризм молодежь финансы выборы строительство ДТП алкоголь дороги конкурс МВД Украина ИжГТУ ГЖД музыка торговля Дмитрий Медведев Ижевск семья армия ЖКХ выставка Голливуд Госсовет УР технологии творчество здоровье Воткинск ремонт школа образование Балезино Ижавто пенсия Можга природа вода религия траур животные США пожар транспорт праздник дети Завьялово Новый год/Рождество кино телевидение суд хоккей погода МЧС физкультура рейтинг Москва терроризм медицина оружие ГИБДД правительство СМИ долг Ува бюджет Игра прокуратура безопасность Удмуртия убийство депутат фестиваль Глазов банк биатлон наркотики Россия СКП звезда полиция Сарапул видео промышленность недвижимость
Все теги
Яндекс.Погода