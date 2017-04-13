Взносы на капитальный ремонт в Удмуртии могут вырасти

Опубликована: Сегодня 13:15



фото: rnever.pnzreg.ru фото: rnever.pnzreg.ru

На сегодняшний день в республике действуют цены, установленные в 2012-2013 годах: 6 рублей 70 копеек для домов без лифта и 7 рублей 30 копеек для домов с лифтом. Министр отметил, что необходимость повышения тарифа вызвана подорожанием стройматериалов и утверждением правительством региона в декабре 2016 года новых предельных цен за работу по капремонту.«Одномоментный скачок для жителей на 12% взноса – это очень ощутимая величина, поэтому сейчас этот вопрос и обсуждаем», - добавил Маринин. По его словам, 8 рублей 17 копеек – это сумма, скорректированная с учетом инфляции. Предложение должно быть рассмотрено до начала июня 2017 года, а действовать оно начнет с января 2018 года.Также были озвучены другие предложения, среди них: бюджетное софинасирование программы капремонта в размере 10%; утверждение отдельных взносов для домов с системой пожаротушения; исключение из региональной программы капитального ремонта домов, находящихся в предаварийном состоянии; принятие отдельной госпрограммы по безопасному использованию систем газоснабжения. Отмечается, что в 2017 году планируется сделать капремонт в 283 многоквартирных домах.