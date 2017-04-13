Житель Ижевска украл выручку пекарни, зайдя за пирожком

Опубликована: Сегодня 14:02

фото: ideasforbusiness.ru
За кражу из пекарни по ул.Ворошилова в Ижевске задержан ранее судимый местный житель. Добычей 36-летнего безработного стали вовсе не хлебобулочные изделия, а 9 тыс рублей. Воспользовавшись тем, что днем посетителей в помещении не было, а продавец вышла из торгового зала, мужчина похитил деньги из кассового аппарата.

Личность подозреваемого удалось установить благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной в заведении. Выяснилось, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.




Теги
Воткинск терроризм самолет ремонт торговля мода технологии наркотики Глазов образование звезда банк занятость оружие суд пенсия телевидение свадьба выборы убийство Россия ГИБДД дети праздник Ижевск Украина ветеран промышленность траур Интернет видео депутат пожар Москва религия конкурс полиция выставка недвижимость ЖКХ МЧС Дмитрий Медведев Ижавто вода ИжГТУ финансы Малая Пурга прокуратура здоровье штраф Голливуд биатлон физкультура Балезино бюджет транспорт Игра МВД строительство ГЖД алкоголь СМИ фестиваль рейтинг молодежь Можга Завьялово Госсовет УР преступление творчество дороги кино ДТП армия долг природа безопасность семья пристав Удмуртия Александр Волков музыка животные погода туризм бизнес СКП зоопарк Владимир Путин лес школа футбол Ува Сарапул хоккей инвалид правительство медицина Новый год/Рождество США
Все теги
Яндекс.Погода