Житель Ижевска украл выручку пекарни, зайдя за пирожком

Опубликована: Сегодня 14:02



фото: ideasforbusiness.ru фото: ideasforbusiness.ru

Личность подозреваемого удалось установить благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной в заведении. Выяснилось, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.