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Житель Ижевска украл выручку пекарни, зайдя за пирожком
Опубликована: Сегодня 14:02 За кражу из пекарни по ул.Ворошилова в Ижевске задержан ранее судимый местный житель. Добычей 36-летнего безработного стали вовсе не хлебобулочные изделия, а 9 тыс рублей. Воспользовавшись тем, что днем посетителей в помещении не было, а продавец вышла из торгового зала, мужчина похитил деньги из кассового аппарата.
Личность подозреваемого удалось установить благодаря записи с камеры видеонаблюдения, установленной в заведении. Выяснилось, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.