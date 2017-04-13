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Игра со спичками 6-летнего мальчика привела к пожару в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:51 Пожар, вспыхнувший накануне, 12 апреля, в Ижевске на ул. Карла Маркса, едва не унес жизни целой семьи. В четырехкомнатной квартире на девятом этаже огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в комнате на 20 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, причиной возгорания стала шалость с огнем внука хозяина дома.
Всего в квартире проживает 6 человек, двое из которых - несовершеннолетние дети. В то время, как взрослые находились в одной комнате, 6-летний мальчик играл со спичками в другой. Благодаря пожарным-спасателям огонь удалось быстро потушить, и никто из членов семьи не пострадал. К счастью, не пострадали и дети.