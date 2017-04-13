Игра со спичками 6-летнего мальчика привела к пожару в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:51

фото: 18.mchs.gov.ru
Пожар, вспыхнувший накануне, 12 апреля, в Ижевске на ул. Карла Маркса, едва не унес жизни целой семьи. В четырехкомнатной квартире на девятом этаже огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в комнате на 20 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, причиной возгорания стала шалость с огнем внука хозяина дома.

Всего в квартире проживает 6 человек, двое из которых - несовершеннолетние дети. В то время, как взрослые находились в одной комнате, 6-летний мальчик играл со спичками в другой. Благодаря пожарным-спасателям огонь удалось быстро потушить, и никто из членов семьи не пострадал. К счастью, не пострадали и дети.


Теги
футбол ветеран технологии Глазов правительство конкурс телевидение торговля выставка туризм Интернет Можга Новый год/Рождество пристав вода прокуратура финансы зоопарк занятость МВД СМИ Сарапул ГИБДД кино безопасность алкоголь ИжГТУ медицина ремонт выборы СКП США образование траур Игра природа убийство Удмуртия Завьялово мода Ижевск Россия религия погода ДТП здоровье Госсовет УР видео Голливуд пенсия инвалид недвижимость самолет рейтинг терроризм штраф семья оружие ЖКХ творчество биатлон бюджет лес Малая Пурга Александр Волков физкультура транспорт Ува звезда полиция бизнес Москва пожар промышленность школа долг ГЖД банк музыка Владимир Путин Воткинск дети преступление строительство молодежь Балезино дороги свадьба наркотики депутат фестиваль МЧС Ижавто Украина хоккей животные праздник армия суд Дмитрий Медведев
Все теги
Яндекс.Погода