Игра со спичками 6-летнего мальчика привела к пожару в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:51



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

Всего в квартире проживает 6 человек, двое из которых - несовершеннолетние дети. В то время, как взрослые находились в одной комнате, 6-летний мальчик играл со спичками в другой. Благодаря пожарным-спасателям огонь удалось быстро потушить, и никто из членов семьи не пострадал. К счастью, не пострадали и дети.