|
Момент взрыва на автозаправочной станции в Уфе попал на видео
Опубликована: Сегодня 15:38 Камера наблюдения запечатлела момент взрыва, произошедшего в минувшую субботу, 8 апреля, на одной из автозаправочных станций в столице Башкирии. Телеканал «360» публикует видео инцидента, размещенное в сети порталом «Proufu.ru».
Возгорание произошло в момент чистки подземного резервуара, из горловины которого внезапно вырвался столб пламени, заставивший разбежаться сотрудников, проводивших работы. Через некоторое время один из мужчин вернулся к очагу возгорания и достаточно быстро сбил пламя при помощи огнетушителя, после чего из подземелья появился еще один рабочий (примерно на 0:45 ролика), находившийся все это время внутри резервуара.
Пострадавший был эвакуирован коллегами, о степени тяжести полученных им травм не сообщается.