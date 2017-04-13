Момент взрыва на автозаправочной станции в Уфе попал на видео

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: скриншот видео
Камера наблюдения запечатлела момент взрыва, произошедшего в минувшую субботу, 8 апреля, на одной из автозаправочных станций в столице Башкирии. Телеканал «360» публикует видео инцидента, размещенное в сети порталом «Proufu.ru».

Возгорание произошло в момент чистки подземного резервуара, из горловины которого внезапно вырвался столб пламени, заставивший разбежаться сотрудников, проводивших работы. Через некоторое время один из мужчин вернулся к очагу возгорания и достаточно быстро сбил пламя при помощи огнетушителя, после чего из подземелья появился еще один рабочий (примерно на 0:45 ролика), находившийся все это время внутри резервуара.

Пострадавший был эвакуирован коллегами, о степени тяжести полученных им травм не сообщается.


Теги
туризм Дмитрий Медведев дороги животные занятость свадьба конкурс погода Балезино терроризм МВД праздник недвижимость прокуратура физкультура СКП творчество штраф полиция Госсовет УР молодежь банк США религия депутат футбол долг убийство правительство Новый год/Рождество Москва дети фестиваль ЖКХ биатлон Глазов бизнес мода ремонт Удмуртия Можга Сарапул кино ГЖД траур природа рейтинг Малая Пурга семья бюджет образование СМИ транспорт телевидение преступление ГИБДД финансы самолет Россия строительство Украина МЧС оружие промышленность алкоголь пенсия безопасность Игра торговля медицина здоровье выставка пожар вода пристав Александр Волков армия видео Интернет Голливуд хоккей Владимир Путин выборы ИжГТУ Ижавто суд звезда зоопарк музыка технологии ДТП наркотики инвалид Воткинск Завьялово школа Ува ветеран лес Ижевск
Все теги
Яндекс.Погода