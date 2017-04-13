Момент взрыва на автозаправочной станции в Уфе попал на видео

Опубликована: Сегодня 15:38



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Возгорание произошло в момент чистки подземного резервуара, из горловины которого внезапно вырвался столб пламени, заставивший разбежаться сотрудников, проводивших работы. Через некоторое время один из мужчин вернулся к очагу возгорания и достаточно быстро сбил пламя при помощи огнетушителя, после чего из подземелья появился еще один рабочий (примерно на 0:45 ролика), находившийся все это время внутри резервуара.Пострадавший был эвакуирован коллегами, о степени тяжести полученных им травм не сообщается.