Боровик стал талисманом 26-х летних сельских спортивных игр в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:25



фото: minsport18.udmurt.ru фото: minsport18.udmurt.ru

По предварительным прогнозам, участниками спортивных игр станут около тысячи физкультурников и спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.В программу финала войдут соревнования по следующим видам спорта: волейбол, мини-лапта, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, полиатлон (летнее троеборье), армспорт, гиревой спорт, перетягивание каната, вольная борьба, дзюдо, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей районов (стрельба, дартс, городошный спорт).