|
Боровик стал талисманом 26-х летних сельских спортивных игр в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:25 Талисманом 26-х республиканских летних сельских спортивных игр, которые пройдут в с. Сюмси с 4 по 8 июля 2017 года, стал гриб боровик. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, выбор такого символа не случаен, так как именно грибами славятся сюмсинские леса.
По предварительным прогнозам, участниками спортивных игр станут около тысячи физкультурников и спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.
В программу финала войдут соревнования по следующим видам спорта: волейбол, мини-лапта, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, полиатлон (летнее троеборье), армспорт, гиревой спорт, перетягивание каната, вольная борьба, дзюдо, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей районов (стрельба, дартс, городошный спорт).
Загрузка...