Боровик стал талисманом 26-х летних сельских спортивных игр в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:25

фото: minsport18.udmurt.ru
Талисманом 26-х республиканских летних сельских спортивных игр, которые пройдут в с. Сюмси с 4 по 8 июля 2017 года, стал гриб боровик. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, выбор такого символа не случаен, так как именно грибами славятся сюмсинские леса.

По предварительным прогнозам, участниками спортивных игр станут около тысячи физкультурников и спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.

В программу финала войдут соревнования по следующим видам спорта: волейбол, мини-лапта, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, полиатлон (летнее троеборье), армспорт, гиревой спорт, перетягивание каната, вольная борьба, дзюдо, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей районов (стрельба, дартс, городошный спорт).
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