Жительница Ижевска дважды продала свою иномарку и взяла кредит под залог уже чужого автомобиля

Опубликована: Сегодня 17:12



фото: cod16.ru фото: cod16.ru

28-летняя владелица Опель Астра в середине прошлого года продала свой автомобиль жителю Ижевска по доверенности, без снятия с учета и переоформления в ГИБДД. Оригинал паспорта технического состояния транспортного средства (ПТС) также перешел покупателю. В этот же день женщина попросила нового владельца сдать ей автомобиль в ежесуточную аренду под предлогом того, что муж работает в такси. Таким образом, на её руках оказалась копия ПТС.Позже подозреваемая обратилась в ГИБДД с заявлением об утрате ПТС, на основании которого ей был выдан дубликат. В это время она нашла объявление о выдаче денег в долг под залог имущества. Так под залог автомобиля она получила в долг от физического лица 47 тыс рублей, передав займодателю тот самый дубликат ПТС.После этого она вновь обратилась в ГИБДД и вновь оформила дубликат ПТС, по которому еще раз продала свой автомобиль.На время следствия в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Управление МВД России по Ижевску настоятельно рекомендует гражданам после при обретении подержанного автомобиля с рук по договору безотлагательно обращаться в регистрационный отдел ГИБДД для переоформления автомобиля.