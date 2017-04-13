Жительница Ижевска дважды продала свою иномарку и взяла кредит под залог уже чужого автомобиля

Опубликована: Сегодня 17:12

фото: cod16.ru
Жительница Ижевска дважды продала свой автомобиль, а также получила займ под залог уже чужой иномарки. В настоящее время она допрошена в качестве подозреваемой по трем уголовным делам, возбужденным по ст. 159, ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество»).

28-летняя владелица Опель Астра в середине прошлого года продала свой автомобиль жителю Ижевска по доверенности, без снятия с учета и переоформления в ГИБДД. Оригинал паспорта технического состояния транспортного средства (ПТС) также перешел покупателю. В этот же день женщина попросила нового владельца сдать ей автомобиль в ежесуточную аренду под предлогом того, что муж работает в такси. Таким образом, на её руках оказалась копия ПТС.

Позже подозреваемая обратилась в ГИБДД с заявлением об утрате ПТС, на основании которого ей был выдан дубликат. В это время она нашла объявление о выдаче денег в долг под залог имущества. Так под залог автомобиля она получила в долг от физического лица 47 тыс рублей, передав займодателю тот самый дубликат ПТС.

После этого она вновь обратилась в ГИБДД и вновь оформила дубликат ПТС, по которому еще раз продала свой автомобиль.

На время следствия в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Управление МВД России по Ижевску настоятельно рекомендует гражданам после при обретении подержанного автомобиля с рук по договору безотлагательно обращаться в регистрационный отдел ГИБДД для переоформления автомобиля.
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