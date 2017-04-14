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Экс-председатель удмуртского отделения партии «Яблоко» Михаил Назаров попал под уголовное преследование
Опубликована: 13 Апреля 2017 г. 18:16
Бывшего председателя удмуртского отделения партии «Яблоко» Михаила Назарова подозревают в обмане жителей деревни Хохряки. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией, он незаконно собирал деньги с жителей деревни за предоставление тепла МУП «Хохряковское ЖКХ», подконтрольной Назарову.
Его организация получала тепло от компании ПАО «Т Плюс», а деньги населения присваивала себе и выводила через аффилированные компании. Поставщик деньги не получал. Уголовное дело в отношение него возбудили еще 2 февраля 2017 года по части 2 статьи 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием»). Причиной стало заявление от руководителей ПАО «Т Плюс» о том, что Назаров причинил компании ущерб на сумму 6 млн рублей.
В среду, 12 апреля, по месту жительства Назарова прошел обыск. В четверг, 13 апреля, его вызвали на допрос к следователям. Когда Назаров выезжал от следователя - он пересек двойную сплошную. Видимо от волнения. Сейчас Назаров находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что совсем недавно стало известно, что Назаров может уехать в Таллин. Дело в том, что 15 апреля там пройдет конференция "Открытой России", на которой Ходорковский сложит свои полномочия. Нового председателя движения изберут из состава федерального совета, cообщило подразделение «Радио Свобода» Татарстане.
Вот Назаров и собирался представлять удмуртскую «Открытую Россию» в Таллине. Интересно, что Михаила нет ни на одной фотографии с открытия «Открытой России», которое прошло в конце марта. Да и у себя в Фейсбуке активист постеснялся афишировать связь с фондом Ходорковского, да и на митинг как будто не ходил. Оно и не мудрено - Назаров занимается региональной политикой в составе местного «Яблока» уже много лет. И, как опытный товарищ, решил сделать вид, что он совсем не участвует в деятельности одиозной «Отрытой России».