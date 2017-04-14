Жителю Санкт-Петербурга оторвало кисть после срабатывания взрывного устройства

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vladtime.ru
Накануне вечером, 13 апреля, в одно из медицинских учреждений города Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии доставили молодого человека. После срабатывания взрывного устройства у него оторвало кисть руки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел рядом с библиотекой имени Чернышевского на проспекте Кима, 4. По данным очевидцев, 17-летний молодой человек снял свой рюкзак, открыл его, начал что-то доставать из него, и произошел взрыв. У него оторвана левая кисть и повреждена правая. Проводятся реанимационные мероприятия, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас выясняется, как в рюкзаке у студента-химика оказались взрывчатые вещества.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.


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