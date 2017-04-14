Экс-"яблочник" Михаил Назаров уточнил свою роль в уголовном деле

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: radioazadlyg.org фото: radioazadlyg.org

«На самом деле статья уголовная звучит таким образом: причинение имущественного вреда без цели хищения. А суть вопроса заключается в том, что ПАО «Т Плюс», когда я руководил МУП в Хохряках («Хохряковское ЖКХ» - прим.ред.), ПАО «Т Плюс» предъявили завышенные требования по оплате ресурса, причем требования были где-то в пределах 10 млн. Я с ними прошлый год весь просидел в суде. Выиграл у них процесс, доказал, что мы должны им не 10 млн, а только 3,5. После этого, как они поняли, что все проигрывают и ничего с этим сделать не могут, они продлили возбуждение уголовного дела. Дело возбудили уже в феврале этого года», - сказал Михаил Назаров.По его словам, сейчас у МУП «Хохряковское ЖКХ» есть задолженность перед ПАО «Т Плюс», которую предприятие продолжает выплачивать.«На сегодняшний день у МУПа имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс», которая просужена в арбитражных судах и они ее получают через исполнительные листы, идет списание. На 1 декабря 2016 там сумма 5 млн 100 тыс. То есть на сегодняшний момент она уже меньше», - уточнил Назаров.Статус подозреваемого экс-председателю партии «Яблоко» в Удмуртии предъявили в четверг, 13 апреля. «Сегодня меня приглашает следователь, мне предъявляют статус подозреваемого, но при всем при этом меня признают гражданским ответчиком, а ПАО «Т Плюс» гражданским истцом. И ПАО «Т Плюс» мне предъявляют исковые требования в суд уже на меня как на физлицо, на эти же 5 млн 100 тыс. Они сейчас с предприятия снимут 5 млн и я им еще должен 5 млн за то же самое. Заплатить два раза. То есть ту сумму, которую я у них отыграл в судах, они хотят взыскать второй раз», - подытожил Назаров.