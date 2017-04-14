В кармане жительницы Ижевска нашли 100 г синтетического наркотика

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: smol-news.ru
По подозрению в покушении на сбыт наркотиков в пос. Машиностроителей Ижевска задержана 29-летняя безработная местная жительница. В ходе личного досмотра у нее нашли синтетическое наркотическое средство «PVP» общей массой почти 100 граммов.

Задержанная рассказала правоохранителям, что запрещенные вещества с целью последующего сбыта она приобрела в сети Интернет, закладку забрал на ул. Ворошилова.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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