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В кармане жительницы Ижевска нашли 100 г синтетического наркотика
Опубликована: Сегодня 10:08 По подозрению в покушении на сбыт наркотиков в пос. Машиностроителей Ижевска задержана 29-летняя безработная местная жительница. В ходе личного досмотра у нее нашли синтетическое наркотическое средство «PVP» общей массой почти 100 граммов.
Задержанная рассказала правоохранителям, что запрещенные вещества с целью последующего сбыта она приобрела в сети Интернет, закладку забрал на ул. Ворошилова.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.