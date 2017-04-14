В кармане жительницы Ижевска нашли 100 г синтетического наркотика

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: smol-news.ru фото: smol-news.ru

Задержанная рассказала правоохранителям, что запрещенные вещества с целью последующего сбыта она приобрела в сети Интернет, закладку забрал на ул. Ворошилова.По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.