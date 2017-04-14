Накануне в Ижевске 25-летняя девушка попала под колеса иномарки

Опубликована: Сегодня 10:53



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Госавтоинспекторы просят пешеходов быть внимательными и помнить, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!Если пешеходный переход находится в зоне Вашей видимости, не поленитесь и дойдите до него! Потратив небольшое количество времени, Вы сохраните свою жизнь и здоровье!Помните, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Безопасность и порядок на дорогах во многом зависит от всех нас – участников дорожного движения.