Накануне в Ижевске 25-летняя девушка попала под колеса иномарки

Опубликована: Сегодня 10:53

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске девушка получила травмы, переходя проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 13 апреля в 20.30 напротив дома № 16 по улице О. Кошевого. Наезд на 25-летнюю девушку – пешехода совершила водитель автомобиля "Киа" – женщина, 1968 года рождения.

Госавтоинспекторы просят пешеходов быть внимательными и помнить, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!

Если пешеходный переход находится в зоне Вашей видимости, не поленитесь и дойдите до него! Потратив небольшое количество времени, Вы сохраните свою жизнь и здоровье!

Помните, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Безопасность и порядок на дорогах во многом зависит от всех нас – участников дорожного движения.



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