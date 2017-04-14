Виктор Вахромеев покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:19



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«Насколько я знаю, он написал заявление об увольнении по собственному желанию», - сказал Бречалов. Он также добавил, что сейчас на «испытательном сроке» находятся не только члены правительства Удмуртии, но и он сам.«И у меня у правительства, и у администрации - испытательный срок. Нам нужно, прежде всего, заслужить доверие граждан. Конечно же, сейчас каждая копейка контролируется, у нас есть вопросы к бюджету, я поэтому ездил в Москву, но у меня нет такой установки привезти сюда какую-то команду. Я уверен, что здесь профессиональные люди, и каждый день нахожу этому подтверждение. У каждого будет шанс себя проявить, но нужно менять подход к работе», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.Виктор Павлович Вахромеев, родился 16 марта 1954 года в деревне Печищи В-Услонского района Татарской АССР. В 1976 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобильные дороги».1976-1983 - мастер, прораб АБЗ, мастер СУ-1 Дорожно-строительного управления № 1, Ижевск1983-2003 - начальник технического отдела, главный инженер, начальник Управления механизации, заместитель начальника по эксплуатации автомобильных дорог, дорожных сооружений и безопасности движения ГУП "Удмуртавтодор", Ижевск2003-2011 - заместитель начальника по эксплуатации дорог и безопасности движения ГУ "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", Ижевск2011-2013 - заместитель начальника казенного учреждения "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", Ижевск 2013-2014 - начальник казенного учреждения "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", Ижевск2014 - исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, ИжевскС 2014 года - министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Ижевск.