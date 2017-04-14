Школьница серьезно повредила ногу из-за халатности директора Алнашской школы

Опубликована: Сегодня 13:03



фото: joke24x.ru фото: joke24x.ru

В школе проводились работы по замене радиаторных батарей отопления. По решению директора замененные батареи складировали на первом этаже школы под лестничным маршем, куда имелся свободный доступ. Во время перемены дети стали играть под лестницей и передвигать батарею, которая упала на ногу 11-летней девочке, причинив тяжкий вред ее здоровью.Директор школы полностью признал свою вину в случившемся и принял меры к возмещению причиненного вреда.С учетом того, что мужчина впервые совершил преступление средней тяжести, следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Решением Можгинского районного суда директору школы назначен судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.