Школьница серьезно повредила ногу из-за халатности директора Алнашской школы

Опубликована: Сегодня 13:03

фото: joke24x.ru
Директора Алнашской школы оштрафовали за халатность, вследствие которой ученица получила тяжкий вред здоровью. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии, инцидент произошел 22 февраля 2017 года.

В школе проводились работы по замене радиаторных батарей отопления. По решению директора замененные батареи складировали на первом этаже школы под лестничным маршем, куда имелся свободный доступ. Во время перемены дети стали играть под лестницей и передвигать батарею, которая упала на ногу 11-летней девочке, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Директор школы полностью признал свою вину в случившемся и принял меры к возмещению причиненного вреда.

С учетом того, что мужчина впервые совершил преступление средней тяжести, следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Решением Можгинского районного суда директору школы назначен судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.



Загрузка...
Теги
алкоголь Москва дороги Дмитрий Медведев МВД банк Россия Александр Волков Балезино полиция занятость депутат финансы пожар штраф молодежь кино природа Голливуд Воткинск пенсия Новый год/Рождество Владимир Путин телевидение зоопарк торговля промышленность ИжГТУ СМИ свадьба выставка праздник здоровье дети вода долг образование безопасность терроризм бюджет Глазов правительство погода ветеран Удмуртия США биатлон Малая Пурга животные Сарапул фестиваль конкурс пристав мода музыка Завьялово физкультура ЖКХ ремонт прокуратура школа траур Госсовет УР Ува семья бизнес Интернет ДТП суд звезда транспорт недвижимость СКП технологии ГЖД хоккей религия Украина строительство творчество футбол видео лес выборы рейтинг Можга МЧС Ижевск медицина Игра туризм оружие самолет наркотики армия преступление ГИБДД убийство Ижавто инвалид
Все теги
Яндекс.Погода