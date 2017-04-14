Подозрительный крокодил и мусор напугали бдительных жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:45

фото: vk.com/udmurtiya18rus (Инга Гейдарова)
В дежурную часть Ижевска утром в пятницу, 14 апреля, поступило пять сообщений о подозрительных предметах. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

Так, на территории завода ячеистого бетона обнаружили мягкую игрушку-крокодила. Правоохранители выяснили, что опасности он не представляет. На остановке «Магазин «Мир фарфора» и в трамвае на улице Тимирязева жители нашли забытые пакеты. В обоих случаях до приезда стражей порядка потерю забрали хозяева.

Проходящих мимо дома №263 по улице Удмуртской напугал пакет с мусором. Еще один пакет – обмотанный скотчем – заметили у дома №14 по улице Тельмана. На место прибыли кинологи с собаками. В ходе осмотра выяснилось, что и этот мешок набит бытовыми отходами.

«От народа в последнее время поступает больше звонков о подозрительных предметах. <…> То, что граждане стали более бдительными – это хорошо. Лучше лишний раз по ложному вызову съездить», - отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

Он добавил, что после громких трагедий, терактов люди становятся более подозрительными. Стражи порядка попросили горожан более внимательно относиться к своим вещам, не забывать их в общественных местах, а также выкидывать мусор в урны.



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