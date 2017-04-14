Самые опасные и безопасные страны мира занесли в рейтинг

Опубликована: Сегодня 14:23



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Вторую строчку специалисты отдали Объединенным Арабским Эмиратам, а замкнула тройку лидеров Исландия. Россия в этом списке оказалась лишь на 109-м месте.В топ-10 безопасных стран также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.Самыми небезопасными странами в мире эксперты признали Колумбию, Йемен и Сальвадор. Далее следуют Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас. Замыкает десятку лидеров Украина.При составлении рейтинга учитывались различные факторы, включая вооруженные конфликты на территории государства, уровень преступности и террористическую угрозу.