|
Самые опасные и безопасные страны мира занесли в рейтинг
Опубликована: Сегодня 14:23 Список самых безопасных стран, состоящий из 136 государств, второй раз подряд возглавила Финляндия. Самым опасным государством в мире признана Колумбия. Об этом пишет REGNUM со ссылкой на доклад экспертов Всемирного экономического форума.
Вторую строчку специалисты отдали Объединенным Арабским Эмиратам, а замкнула тройку лидеров Исландия. Россия в этом списке оказалась лишь на 109-м месте.
В топ-10 безопасных стран также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.
Самыми небезопасными странами в мире эксперты признали Колумбию, Йемен и Сальвадор. Далее следуют Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас. Замыкает десятку лидеров Украина.
При составлении рейтинга учитывались различные факторы, включая вооруженные конфликты на территории государства, уровень преступности и террористическую угрозу.