На депутатах Госсовета Удмуртии сэкономят порядка 400 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 15:07

фото: udmgossovet.ru
Около 400 тыс рублей сэкономят на депутатах шестого созыва Государственного Совета Удмуртии, изготовив для них удостоверения и нагрудные значки из менее дорогих материалов. Как сообщает пресс-служба Госсовета республики, изготовление депутатских атрибутов без применения драгоценных металлов станет примерно в 10 раз дешевле. 

Раньше депутатский значок изготавливался из серебра с золотым покрытием, а удостоверение было обтянуто натуральной кожей. Сейчас же предлагается применить медно-никелевый сплав и искусственную кожу. Такую инициативу Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева поддержал Президиум республиканского парламента. Проект рассмотрят на ближайшей сессии 25 апреля.

«Шиковать нам не к чему. Показывать свой депутатской статус можно и без серебра и золота. Внешний вид значка не изменится, но экономия будет существенной – порядка 400 тысяч рублей», - прокомментировал принятое решение Владимир Невоструев и отметил, что «начать экономить надо с себя».


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