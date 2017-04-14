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В Ижевске похитителя сигарет поймали оказавшиеся рядом судебные приставы
Опубликована: Сегодня 15:48 По просьбе женщины, забежавшей в здание Устиновского районного суда Ижевска, судебные приставы задержали мужчину, похитившего в магазине два блока сигарет. Блюстители порядка сразу среагировали на крик о помощи и выбежали из здания суда.
Женщина указала на гражданина, который спокойно двигался по улице, пытаясь не привлекать к себе внимания. Судебные приставы задержали указанного мужчину, у которого при себе были обнаружены похищенные два блока сигарет.
Преступника передали вызванным на место происшествия сотрудникам полиции. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 161 УК РФ «Грабёж».