В Ижевске похитителя сигарет поймали оказавшиеся рядом судебные приставы

Опубликована: Сегодня 15:48

фото: sakhalife.ru
По просьбе женщины, забежавшей в здание Устиновского районного суда Ижевска, судебные приставы задержали мужчину, похитившего в магазине два блока сигарет. Блюстители порядка сразу среагировали на крик о помощи и выбежали из здания суда.

Женщина указала на гражданина, который спокойно двигался по улице, пытаясь не привлекать к себе внимания. Судебные приставы задержали указанного мужчину, у которого при себе были обнаружены похищенные два блока сигарет.

Преступника передали вызванным на место происшествия сотрудникам полиции. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 161 УК РФ «Грабёж».


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