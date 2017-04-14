В Ижевске похитителя сигарет поймали оказавшиеся рядом судебные приставы

Опубликована: Сегодня 15:48



фото: sakhalife.ru фото: sakhalife.ru

Женщина указала на гражданина, который спокойно двигался по улице, пытаясь не привлекать к себе внимания. Судебные приставы задержали указанного мужчину, у которого при себе были обнаружены похищенные два блока сигарет.Преступника передали вызванным на место происшествия сотрудникам полиции. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 161 УК РФ «Грабёж».