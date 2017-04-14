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В Ижевске бетоновоз собрал "паровозик" из 9 автомобилей
Опубликована: Сегодня 16:36 "Паровозик" из 9 автомобилей получился сегодня в Ижевске. Как пишут очевидцы в группе ИГГС, массовое ДТП произошло около 16.15 на ул. Областная. Семь легковых автомобилей оказались зажаты между фурой и бетоновозом. О пострадавших пока не сообщается.
Как рассказал корреспонденту «Сусанина» начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, бетоновоз начал движение задним ходом и столкнулся с восемью машинами. На место выехал экипаж для выяснения всех причин случившегося. «Состояние водителя, почему он начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра – все это выяснят наши сотрудники. В ДТП из людей никто не пострадал», - уточнил Вычужанин.