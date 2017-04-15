В Удмуртии под обрушившейся крышей погиб 13-летний подросток

Опубликована: 14 Апреля 2017 г. 18:19



фото: en.sledcom.ru фото: en.sledcom.ru

Мама мальчика сегодня, 14 апреля, обратилась в органы внутренних дел и сообщила об исчезновении сына, который ушел в школу 13 апреля и домой не вернулся.В результате поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении льнозавода под обломками крыши. "По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма в результате воздействия конструктивных элементов крыши", - сообщили следователи.В настоящее время на месте работает следственная группа, производится осмотр места происшествия. Выяснилось, что погибший с друзьями постоянно ходил гулять на территорию бывшего завода.