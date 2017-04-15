В Удмуртии под обрушившейся крышей погиб 13-летний подросток

Опубликована: 14 Апреля 2017 г. 18:19

фото: en.sledcom.ru
13-летний подросток погиб в Балезино под обрушившейся крышей одного из бесхозных корпусов бывшего льнозавода. Следственные органы СК России по Удмуртской Республике завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Мама мальчика сегодня, 14 апреля, обратилась в органы внутренних дел и сообщила об исчезновении сына, который ушел в школу 13 апреля и домой не вернулся.

В результате поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в бывшем весовом помещении льнозавода под обломками крыши. "По предварительным данным, причиной его смерти явилась тупая сочетанная травма в результате воздействия конструктивных элементов крыши", - сообщили следователи.

В настоящее время на месте работает следственная группа, производится осмотр места происшествия. Выяснилось, что погибший с друзьями постоянно ходил гулять на территорию бывшего завода.
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